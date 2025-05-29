В Наро-Фоминске открыли памятник герою Великой Отечественной войны

29 мая 2025, 09:09

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

Памятник жителю Наро-Фоминска Никифору Маркову, который участвовал в Великой Отечественной войны и был удостоен звания Герой Советского Союза, открыли в городе на Аллее Героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.







«Хочу поблагодарить родных и близких Никифора Николаевича, председателя Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадия Пензова, наших поисковиков и историков, без чьих усилий сегодняшнее событие не состоялось бы. Считаю глубоко символичным, что памятник мы открываем в год 80-летия Великой Победы. Наш долг — передавать память о подвиге участников Великой Отечественной войны новым поколениям», — сказала глава округа Роман Шамнэ.