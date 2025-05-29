В Наро-Фоминске открыли памятник герою Великой Отечественной войны
Памятник жителю Наро-Фоминска Никифору Маркову, который участвовал в Великой Отечественной войны и был удостоен звания Герой Советского Союза, открыли в городе на Аллее Героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Хочу поблагодарить родных и близких Никифора Николаевича, председателя Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадия Пензова, наших поисковиков и историков, без чьих усилий сегодняшнее событие не состоялось бы. Считаю глубоко символичным, что памятник мы открываем в год 80-летия Великой Победы. Наш долг — передавать память о подвиге участников Великой Отечественной войны новым поколениям», — сказала глава округа Роман Шамнэ.Никифор Николаевич Марков родился 10 марта 1916 года в деревне Чуваш-Отары Марийской АССР. Закончил рабфак при Горьковском институте инженеров водного транспорта. Работал на судоремонтном заводе. На войну Никифора Маркова отправили в январе 1942 года — он поступил в разведывательную роту. В 1943 году за проявленный героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза и вручён орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
В 1944 году Никифор Марков был демобилизован по ранению. А в 1952 году переехал в Наро-Фоминск, где до пенсии работал на шёлковом комбинате. Герой ушёл из жизни 11 августа 1997 года.