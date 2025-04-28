В Наро-Фоминске приняли делегацию китайского города-побратима Фошаня

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В Наро-Фоминске в преддверии 80-летия Великой Победы приняли делегацию из китайского города-побратима Фошаня. По традиции гостей встретили хлебом-солью, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дружественные связи между Наро-Фоминском и Фошанем, как и между Россией и Китаем в целом, имеют вековую историю, уходящую корнями в далёкое прошлое. В современном мире, когда геополитическая обстановка требует сплочённости и взаимопонимания, дружба между двумя народами приобретает особое значение», – отметил начальник Территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.В ходе визита китайская делегация посетила Наро-Фоминскую картинную галерею, где увидела произведения местных художников. Гости также познакомились с участниками программы «Активное долголетие», которые осваивали приёмы живописи во Дворце культуры «Звезда». Гости сделали надписи иероглифами на каждом рисунке художников старшего возраста «Дружба навек». Китайским побратимы представили детские рисунки, посвящённые Поднебесной.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В рамках культурной программы творческие коллективы исполнили китайские песни и танцы.
В завершении хозяева и гости встречи обменялись сувенирами, символизирующими дружбу между двумя городами. Коллективное фото запечатлело тепло и взаимопонимание, царившие на встрече.
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Лора Луганская