В ДК «Головково» окружная администрация встретилась с деревенскими старостами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
9-ого апреля в Доме культуры «Головково» состоялся очередной выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. На этот раз встреча прошла в необычном формате — главными участниками стали деревенские старосты, сообщает пресс-служба администрации.
В Наро-Фоминске отметили День труда
Музею Наро-Фоминска подарили макет корабля ледового класса «Иван Папанин»
В Наро-Фоминске обсудили программу содержания прибрежных зон водоёмов и родников
Дайана Хусинова