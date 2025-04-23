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Глава Наро-Фоминского округа Шамнэ проверил подготовку парков к лету

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с коллегами проверил подготовку парков к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В апреле в Подмосковье проходит месяц чистоты и благоустройства. Перед наступлением тёплого сезона коммунальщики наводят порядок на общественных пространствах.
«С приходом тепла парки становятся точками притяжения для горожан. Поэтому стремимся создать комфортные и безопасные условия для отдыха и досуга каждого жителя. Чтобы летний сезон принёс только положительные эмоции, проводится комплексная подготовка парковых зон», – сказал Шамнэ. Благоустройство территорий подразумевает уборку мусора, прошлогодней листвы, ремонт скамеек и урн, обновление дорожек и тротуаров. Важная часть подготовки – восстановление газонов и клумб, высадка новых цветов и кустарников.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Чтобы обеспечить безопасность детей и любителей активного отдыха, проводится ремонт игрового и спортивного оборудования.

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В Наро-Фоминске помогли пациентке с осложнениями после травмы позвоночника
23 апреля 2025, 19:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Наро-Фоминской больницы спасли женщину, у которой травма позвоночника привела к серьёзным осложнениям. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение обратилась 40-летняя жительница, пять лет страдавшая от выпадения прямой кишки. С её слов, она перенесла травму позвоночника.

Проблема ухудшала качество жизни, так как прямая кишка выпадала после каждого похода в туалет. Периодически возникали ущемления, которые в последнее время стали происходить всё чаще. У женщины не получалось удерживать содержимое прямой кишки.

Врачи провели комплексное обследование и приняли решение об операции. Её выполнили лапароскопическим методом через четыре маленьких прокола.
«Мы зафиксировали прямую кишку и её выпадающую часть специальной сеткой и устранили основную проблему. Для коррекции анальной недостаточности провели сфинктерпластику, восстановив тонус мышечного кольца. Такие вмешательства позволяют минимизировать травматичность и сократить сроки восстановления пациентов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Альберт Тинис.
Уже на пятый день после операции пациентка была выписана. Благодаря современным методам лечения после многолетних страданий она смогла вернуться к нормальной жизни.

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Во время Декады милосердия помощь получили более 200 тыс. жителей Подмосковья
23 апреля 2025, 18:50

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области прошла ежегодная акция «Декада милосердия», направленная на поддержку пожилых людей и инвалидов. Помощь предоставили более чем 200 тысячам человек, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В рамках Декады милосердия получили помощь свыше 200 тыс. пожилых и инвалидов нашего региона. В эти дни особое внимание уделяли одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью, пожилым жителям сельских районов, фронтовикам и ветеранам», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Акция проводилась в преддверии Пасхи и объединила социальных работников, волонтёров, школьников, студентов, благотворителей и неравнодушных жителей.

Как рассказали в министерстве, в течение 10 дней участники акции помогали жителям в уборке квартир, домов и придомовой территории. Во всех округах Подмосковья провели экскурсии, концерты, творческие выставки, литературно-музыкальные вечера и мастер-классы.

По традиции в преддверии Пасхи пожилым людям и инвалидам вручили пасхальные наборы.

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В Московской области официально объявлено об открытии мотосезона
23 апреля 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО

В Подмосковье на площадке отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Московской области в Видном официально открылся мотосезон. О его начале объявил начальник Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году мы решили собрать наших друзей, коллег и партнёров здесь, в подразделении специализированного батальона ДПС, чтобы в преддверии мотосезона поговорить о важных аспектах безопасности водителей двухколёсного транспорта», – отметил он.
На мероприятии присутствовал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Как рассказали в пресс-службе, Кузнецов в своё время был мотогонщиком, причем не по асфальту, а по пересечённой местности.
«Кроссовые мотоциклы – его епархия. Однако как руководителя такого большого подразделения его волнует проблема аварийности с участием мотоциклистов. Она по-прежнему остается актуальной для Московской области», – сказали в подмосковной ГАИ.
Чтобы сезон прошёл безопасно, необходимо уважать всех участников движения и соблюдать простые правила, напомнили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Нельзя водить мотоцикл в нетрезвом состоянии. Следует обязательно надевать экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию, каждый раз убеждаться в безопасности планируемого манёвра. А автомобилистам необходимо чаще смотреть в зеркала, так как на дороге может быть байкер.

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В Подмосковье за пять лет обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной
23 апреля 2025, 18:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области с 2009 по 2024 годы обустроено 64 объекта памяти Великой Отечественной войны. Это вечные огни, памятники, стелы, обелиски, мемориальные доски, братские могилы. Об их сохранении шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёв с областным правительством и главами муниципалитетов.
«Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск, Можайск носят высокое звание «Город воинской славы», а Коломна, Волоколамск и Подольск – «Город трудовой доблести». Кроме того, в Московской области сегодня 35 «Населённых пунктов воинской доблести» и ещё девять кандидатов. Мособлдума рассмотрит вопрос об этом в конце апреля. Среди них – Уваровка в Можайском муниципальном округе, где шли ожесточённые бои, Новопетровское под Истрой. Все эти святые места мы знаем. И очень хотелось бы, чтобы наши дети, наши внуки тоже их знали и чтили», – отметил губернатор.
В Подмосковье установлено четыре стелы «Город воинской славы», три стелы – «Город трудовой доблести» и 28 стел «Населённый пункт воинской доблести». Сейчас идут работы по их установке в Рузе и Шаховской. Также благоустроено 29 общественных территорий с мемориальными комплексами.

Большинство памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории области, уже привели в порядок – помыли, убрали территорию, покрасили, поштукатурили, а некоторые капитально отремонтировали или реконструировали. Эта работа – на особом контроле глав муниципалитетов. В неё также вовлечены «Волонтёры Подмосковья».
«С марта до середины апреля в регионе провели мониторинг военно-исторических объектов. Их координаты нанесены на интерактивные карты. Составлен реестр, есть онлайн-таблицы, с которыми сегодня работают главы. По каждому объекту определены виды работ. За каждым историческим памятником закреплены депутаты Мособлдумы, органов местного самоуправления», – рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
В 2025-2030 годах в Подмосковье запланировано благоустройство ещё 35 территорий, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны.

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Первый этап обработки от борщевика в Подмосковье стартует с мая
23 апреля 2025, 18:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в начале мая стартует первый этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году от ядовитого сорняка будет обработано более 23,5 тыс. гектаров. Работы будут проводить в два этапа в местах, где произрастает растение, – с мая по середину июня, а затем повторно – с конца июня по сентябрь. Таким образом будет учтена способность борщевика к адаптации.
«Для борьбы с борщевиком используют разные способы, в зависимости от степени поражения участка, близости населённых пунктов и особенностей рельефа. Главные методы – механический и химический. Механический – это покос и выкорчёвывание сорняка. Химический – это обработка различными составами. В этом помогает специальное оборудование, в том числе для орошения с воздуха», – рассказали в Минсельхозпроде региона.
Там напомнили, что в план обработки включены участки муниципальной собственности. Если борщевик произрастает на частной территории, ответственность за удаление сорняка лежит на владельце участка.

Борщевик Сосновского – это многолетнее растение, достигающее высоты 3 м. Растение опасно для здоровья человека при контакте с кожей или слизистой оболочкой, так как под воздействием солнечного света вызывает ожоги. Кроме этого, сорняк подавляет рост других растений.

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