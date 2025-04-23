Глава Наро-Фоминского округа Шамнэ проверил подготовку парков к лету

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вместе с коллегами проверил подготовку парков к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В апреле в Подмосковье проходит месяц чистоты и благоустройства. Перед наступлением тёплого сезона коммунальщики наводят порядок на общественных пространствах.
Чтобы обеспечить безопасность детей и любителей активного отдыха, проводится ремонт игрового и спортивного оборудования.
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«С приходом тепла парки становятся точками притяжения для горожан. Поэтому стремимся создать комфортные и безопасные условия для отдыха и досуга каждого жителя. Чтобы летний сезон принёс только положительные эмоции, проводится комплексная подготовка парковых зон», – сказал Шамнэ. Благоустройство территорий подразумевает уборку мусора, прошлогодней листвы, ремонт скамеек и урн, обновление дорожек и тротуаров. Важная часть подготовки – восстановление газонов и клумб, высадка новых цветов и кустарников.Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
Чтобы обеспечить безопасность детей и любителей активного отдыха, проводится ремонт игрового и спортивного оборудования.
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Лора Луганская