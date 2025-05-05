В Наро-Фоминске прошёл окружной фестиваль «Встреча поколений»

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
В Парке Победы в Наро-Фоминске прошёл второй окружной фестиваль «Встреча поколений». Для гостей праздника подготовили ярмарку, мастер-классы, тематические фотозоны, выставку и многое другое, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Молодёжный казачий клуб «Атаман» организовал мастер-классы по полевой тактической медицине, сборке и разборке оружия, симулятор по управлению беспилотниками. Мероприятие посетили руководители окружной администрации. Члены благотворительного фонда «Мы едины» вручили главе Наро-Фоминского городского округа Роману Шамнэ в подарок округу «Розу Донбасса», выкованную из осколков снарядов кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым. Он изготовил уже сотни роз, которые разлетелись по всему миру», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.
На фестивале наградили самых достойных представителей молодёжных общественных организаций. Почетными наградами были отмечены и победители художественного конкурса «Вместе за наших», участники военно-патриотических соревнований «Наша сила в единстве», организаторы благотворительной ярмарки.
В программу фестиваля была включена и большая культурная программа. А в завершение мероприятия состоялась закладка капсулы времени с посланиями потомкам. Её планируется вскрыть на 100-летие Великой Победы.
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Лора Луганская