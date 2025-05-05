В Наро-Фоминске задержали мигранта, ставшего курьером телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве, по данным следствия молодой человек причастен к двум преступным эпизодам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В Апрелевке курьер мошенников забрал у двух местных жителей 21 и 27 лет больше миллиона рублей, а в Наро-Фоминске пенсионерка отдала ему 350 тысяч рублей. В обоих случаях мошенники по телефону убеждали пострадавших, что с их счетов неизвестные переводят деньги на помощь ВСУ, поэтому все средства необходимо обналичить и передать курьеру для размещения на «безопасном счёте», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги у обманутых жителей и передавать их дальше, оставляя себе по три процента от каждой суммы. Сейчас полиция разыскивает его подельников.
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