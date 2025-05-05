В Наро-Фоминске задержали мигранта, ставшего курьером телефонных мошенников

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 мая, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.