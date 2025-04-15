Выплаты ветеранам к 80-летию Победы: кому положены праздничные отчисления и как их получить

С 3 апреля 2025 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина ветераны Московского региона получили единовременную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее назначили более 40 тысячам жителям Москвы и Подмосковья. Самому молодому получателю выплаты в этом году исполнилось 76 лет, самому старшему — 111 лет. Кому положена праздничная выплата и как ее получить — в материале «Радио 1».