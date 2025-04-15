Выплаты ветеранам к 80-летию Победы: кому положены праздничные отчисления и как их получить

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С 3 апреля 2025 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина ветераны Московского региона получили единовременную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее назначили более 40 тысячам жителям Москвы и Подмосковья. Самому молодому получателю выплаты в этом году исполнилось 76 лет, самому старшему — 111 лет. Кому положена праздничная выплата и как ее получить — в материале «Радио 1».
Кому положена выплата к 80-летию ПобедыВ этом году размер единовременной выплаты, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, составляет 80 тысяч рублей.
Категории граждан, которым назначена выплата:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы;
- граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Для тружеников тыла и совершеннолетних узников фашизма размер выплаты составляет 55 тысяч рублей.
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Праздничные выплаты прошлых летСтоит напомнить, что Отделение Социального фонда и ранее производило единовременные выплаты ветеранам к юбилейным датам — к 70-летию Победы в 2015 году и к 75-летию Победы в 2020 году.
Кроме того, по указу Президента с 2019 года к 9 мая ежегодно осуществляется выплата в размере 10 тысяч рублей. Ежегодные выплаты предоставляются лишь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
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Как получить единовременную выплату к 80-летию Победы в 2025 годуВетеранам или их близким не нужно обращаться в Отделение СФР по Москве и Московской области с заявлением для получения средств, поскольку выплаты ко Дню Победы назначены автоматически по имеющимся данным.
Праздничные выплаты поступили одновременно с пенсией через банки — с 3 — 10 апреля 2025 года, либо через «Почту России» в соответствии с графиком доставки, в зависимости от выбранного способа получения.
Если ветеран получает пенсию одновременно по линии силового ведомства и Социального фонда, то выплаты ко Дню Победы производятся через Отделение СФР по Москве и Московской области.
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