Подмосковье приняло Всероссийскую эстафету «Храним Огонь Победы»

Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
В парке Победы у «Мемориала Великой Отечественной войны» в Пущине прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня. Это событие стало частью масштабного всероссийского проекта «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому природному газу мемориальных комплексов, сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».
Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют все регионы России. Акция стартовала 21 февраля в Республике Алтай. С этого дня новые Вечные Огни еженедельно зажигают по всей стране. На сетевой газ переведут более 120 мемориалов.
Пламя на мемориале в Пущине зажгли от частицы Вечного Огня с Поклонной горы, которую Мосгаз передал Мособлгазу в специальной капсуле. Работники Мосгаза являются хранителями Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата и На Поклонной горе с первого дня его зажжения.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
В торжественном мероприятии участвовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин. Он воевал на 1‑м Украинском, 1‑м Белорусском фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Братиславу, дошёл до Германии. Александр Иванович награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
Мемориал Великой Отечественной войны» в Пущине был открыт в 1980 году. Стела представляет собой многометровый памятник из трёх беломраморных пилонов. На подиуме памятника выбита строка из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Люди, помните какою ценой завоёвано счастье, помните!». По периметру площади вокруг монумента на плитах размещены фамилии 32 жителей деревень Пущино, Митинки и Харино, погибших в военные годы.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
В преддверии 80-летия Победы к газовой горелке монумента проложили газопровод низкого давления протяжённостью 132 м, произведена врезка нового газопровода в газораспределительную сеть Подмосковья.
Как отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, в Москве и Подмосковье компания обеспечивает природным ресурсом свыше 70 мемориалов. По поручению президента газ поставляется на безвозмездной основе.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
Всероссийский проект «Храним огонь Победы» проводится при поддержке «Единой России» и «Газпрома».
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«Сегодня мы видим восстановленную стелу. Этот памятник символизирует три рода войск, участвовавших в Великой Отечественной войне. Такие мероприятия помогают сохранить память о прошлом и предотвратить повторение подобных преступлений. Память будет передаваться из поколения в поколение, а Вечный Огонь будет служить её символом», – сказал депутат Госдумы Александр Коган.Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
Пламя на мемориале в Пущине зажгли от частицы Вечного Огня с Поклонной горы, которую Мосгаз передал Мособлгазу в специальной капсуле. Работники Мосгаза являются хранителями Вечного Огня на Могиле Неизвестного Солдата и На Поклонной горе с первого дня его зажжения.
«Для Мособлгаза участие в масштабном федеральном проекте – особая честь. Нам доверена важная миссия хранить и поддерживать постоянное горение Вечных Огней Подмосковья. Это яркий символ культурного наследия нашей страны», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
В торжественном мероприятии участвовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин. Он воевал на 1‑м Украинском, 1‑м Белорусском фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Братиславу, дошёл до Германии. Александр Иванович награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
Мемориал Великой Отечественной войны» в Пущине был открыт в 1980 году. Стела представляет собой многометровый памятник из трёх беломраморных пилонов. На подиуме памятника выбита строка из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Люди, помните какою ценой завоёвано счастье, помните!». По периметру площади вокруг монумента на плитах размещены фамилии 32 жителей деревень Пущино, Митинки и Харино, погибших в военные годы.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
В преддверии 80-летия Победы к газовой горелке монумента проложили газопровод низкого давления протяжённостью 132 м, произведена врезка нового газопровода в газораспределительную сеть Подмосковья.
Как отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов, в Москве и Подмосковье компания обеспечивает природным ресурсом свыше 70 мемориалов. По поручению президента газ поставляется на безвозмездной основе.
Фото: пресс-служба АО «Мособлгаз»
Всероссийский проект «Храним огонь Победы» проводится при поддержке «Единой России» и «Газпрома».
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Лора Луганская