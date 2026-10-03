03 октября 2026, 13:03

Фото: Администрация Наро-Фоминский г.о.

2 октября в Наро-Фоминской школе №5 заложили новый сад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Саженцы приобрели на средства, собранные всем школьным сообществом. В праздничный день молодые деревья заняли свое место на территории школы. Теперь участникам предстоит вместе ухаживать за посадками и наблюдать за тем, как они растут.



К акции присоединились все, кому дорога школа: учителя, родители, ученики и выпускники, а также сотрудники Наро-Фоминского лесничества. Каждый внес свой вклад — одни помогали сажать деревья, другие делились профессиональным опытом, а кто-то поддерживал участников добрым словом.



Организаторы отдельно поблагодарили лесничество: его специалисты не только работали вместе со всеми, но и дали нужные консультации. Слова признательности прозвучали и в адрес тех, кто заранее перечислил деньги на покупку саженцев, — без этой помощи акцию не удалось бы провести.



Возрождение школьного сада объединило разные поколения выпускников, семьи и профессионалов. В ближайшее время на территории планируют установить информационные таблички.

