В Подмосковье с начала года провели более 200 выездных донорских акций

02 октября 2026, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

221 выездную акцию по сбору донорской крови провели в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Выездной формат позволяет привлекать к донорству новых участников и поддерживать необходимый запас крови и её компонентов для подмосковных больниц. На 221 выездной акции, проведённой в регионе с начала года, заготовили более 6,2 тонны крови и её компонентов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.