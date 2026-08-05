В Наро-Фоминском округе в этом году модернизируют 19 объектов ЖКХ
За последние пять лет в Наро-Фоминском городском округе построили шесть новых котельных и модернизировали 11 действующих. Об этом глава муниципалитета Роман Шамнэ рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Помимо этого, в округе проложили 17,8 км теплосетей и 1,4 км сетей водоснабжения. Реконструировано четыре центральных тепловых пункта, обновлено 19 водозаборных узлов.
Значительно выросла обеспеченность жителей чистой питьевой водой - с 37% в 2015 году до 97,5% – в 2025-м.
Сейчас на особом контроле – подготовка к зиме.
«Мы работаем в плотном взаимодействии с областными министерствами ЖКХ и энергетики. Каждый объект – на строгом контроле. Такой масштабной программы модернизации у нас в округе никогда не было. В этом году мы реализуем 19 крупных проектов, 10 из них касаются котельных. Мы и строим их с нуля, и реконструируем, и капитально ремонтируем, – рассказал Шамнэ.Не менее важный аспект – работа с кадрами. Вместе с Минэнерго и Мособлгазом руководство округа переобучает сотрудников ресурсоснабжающих предприятий «Водоканал» и «Теплосети», следят за укомплектованностью аварийно-восстановительных бригад. От работы этих специалистов напрямую зависит подача тепла в домах жителей.