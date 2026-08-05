В Наро-Фоминском округе в этом году модернизируют 19 объектов ЖКХ

05 августа 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За последние пять лет в Наро-Фоминском городском округе построили шесть новых котельных и модернизировали 11 действующих. Об этом глава муниципалитета Роман Шамнэ рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





Помимо этого, в округе проложили 17,8 км теплосетей и 1,4 км сетей водоснабжения. Реконструировано четыре центральных тепловых пункта, обновлено 19 водозаборных узлов.



Значительно выросла обеспеченность жителей чистой питьевой водой - с 37% в 2015 году до 97,5% – в 2025-м.



Сейчас на особом контроле – подготовка к зиме.

«Мы работаем в плотном взаимодействии с областными министерствами ЖКХ и энергетики. Каждый объект – на строгом контроле. Такой масштабной программы модернизации у нас в округе никогда не было. В этом году мы реализуем 19 крупных проектов, 10 из них касаются котельных. Мы и строим их с нуля, и реконструируем, и капитально ремонтируем, – рассказал Шамнэ.