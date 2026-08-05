В Щёлкове появится ещё более десяти тысяч рабочих мест

05 августа 2026, 16:34

оригинал Андрей Воробьёв и Андрей Булгаков (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Свыше десяти тысяч вакансий появится на предприятиях, которые создают сейчас на территории округа Щёлково. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.





За последние пять лет объём инвестиций в экономику округа увеличился почти в два раза. В 2021 году общая сумма вложений составила 10,8 млрд рублей, а в 2025 году — 20 млрд рублей.





«В настоящее время в работе 61 инвестиционный проект. Реализация этих проектов позволит создать более десяти тысяч новых рабочих мест», — сказал Булгаков.