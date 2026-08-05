В Щёлкове появится ещё более десяти тысяч рабочих мест
Свыше десяти тысяч вакансий появится на предприятиях, которые создают сейчас на территории округа Щёлково. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.
За последние пять лет объём инвестиций в экономику округа увеличился почти в два раза. В 2021 году общая сумма вложений составила 10,8 млрд рублей, а в 2025 году — 20 млрд рублей.
«В настоящее время в работе 61 инвестиционный проект. Реализация этих проектов позволит создать более десяти тысяч новых рабочих мест», — сказал Булгаков.Объём инвестиций в новые проекты оценивается более чем в 61,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Щёлкове в этом году откроют отремонтированные школы, детсад и поликлинику.