В Наро-Фоминском техникуме прошла встреча с бойцами Кантемировской дивизии
В Наро-Фоминском техникуме прошла встреча студентов и преподавателей с военнослужащими Кантемировской дивизии, которые принимали участие в специальной военной операции. А еще к диалогу присоединился поэт и музыкант, капитан запаса Дмитрий Юрков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
Бойцы рассказали студентам о фронтовых буднях, трудностях службы и о том, с какими испытаниями они сталкиваются каждый день. Профессии, которым обучают в техникуме — востребованные не только в повседневной жизни, но и в сложных условиях боевых действий. Студенты смогли задать все вопросы, которые их особенно интересовали.
Студенты и преподаватели техникума также собрали гуманитарную помощь для военнослужащих — медикаменты, тёплые вещи, газовые горелки и продукты. В каждую коробку ребята вложили письма со словами поддержки и самыми теплыми пожеланиями.
В учебном заведении отметили, что такие встречи помогают воспитывать чувство ответственности за судьбу страны и укрепляют связь между поколениями.
