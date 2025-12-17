В Наро-Фоминском техникуме прошла встреча с бойцами Кантемировской дивизии

17 декабря 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Наро-Фоминском техникуме прошла встреча студентов и преподавателей с военнослужащими Кантемировской дивизии, которые принимали участие в специальной военной операции. А еще к диалогу присоединился поэт и музыкант, капитан запаса Дмитрий Юрков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.