В подмосковных Химках 45 школьников приняли кадетскую присягу в школе №8

16 декабря 2025, 17:57

16 декабря в школе №8 имени Матвеева в Химках 45 учащихся произнесли торжественную клятву и вступили в ряды кадет. Родные, наставники и почётные гости пришли поддержать ребят в этот важный момент. Об этом сообщили в Администрация городского округа Химки.





Почётными гостями стали ветеран боевых действий, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, руководители химкинских отделений «Боевое братство» и «Союз инвалидов Чернобыля» Сергей Гридунов и Сергей Иванов, а также ветераны боевых действий в Афганистане Иван Лучников и Антон Фирсов. Они общались с кадетами, делились опытом и дали напутственные слова.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

«Декабрь для наших кадетов – особое время. Именно в этот месяц наши ребята традиционно принимают присягу и подтверждают готовность жить по принципам чести, дисциплины и уважения к своей стране. Мы стараемся, чтобы рядом с ними были не только родные, но и наставники, люди с богатым жизненным опытом», — отметила директор школы Ольга Игнатьева.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

«Я хочу связать свою жизнь со службой и защитой Родины. Мне близка работа в правоохранительных органах, потому что там можно реально помогать людям, поддерживать порядок и противостоять преступности. Поэтому сегодня я вступил в ряды кадет», сказал ученик 10 класса Руслан Редикульцев.