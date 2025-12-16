В подмосковных Химках 45 школьников приняли кадетскую присягу в школе №8
16 декабря в школе №8 имени Матвеева в Химках 45 учащихся произнесли торжественную клятву и вступили в ряды кадет. Родные, наставники и почётные гости пришли поддержать ребят в этот важный момент. Об этом сообщили в Администрация городского округа Химки.
Почётными гостями стали ветеран боевых действий, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, руководители химкинских отделений «Боевое братство» и «Союз инвалидов Чернобыля» Сергей Гридунов и Сергей Иванов, а также ветераны боевых действий в Афганистане Иван Лучников и Антон Фирсов. Они общались с кадетами, делились опытом и дали напутственные слова.
«Декабрь для наших кадетов – особое время. Именно в этот месяц наши ребята традиционно принимают присягу и подтверждают готовность жить по принципам чести, дисциплины и уважения к своей стране. Мы стараемся, чтобы рядом с ними были не только родные, но и наставники, люди с богатым жизненным опытом», — отметила директор школы Ольга Игнатьева.Опытные кадеты показали навыки обращения с оружием и продемонстрировали своё мастерство, чтобы новобранцы видели, чему предстоит научиться. Это подчеркивает преемственность традиций кадетского братства в школе.
Ученики 6–10 классов, вступившие в кадетские ряды, выразили готовность связывать свою жизнь со службой и защитой Родины.
«Я хочу связать свою жизнь со службой и защитой Родины. Мне близка работа в правоохранительных органах, потому что там можно реально помогать людям, поддерживать порядок и противостоять преступности. Поэтому сегодня я вступил в ряды кадет», сказал ученик 10 класса Руслан Редикульцев.