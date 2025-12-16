Из Сергиева Посада бойцам СВО отправили тёплую одежду, дроны и питбайк
Видео: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.
Очередной груз гуманитарной помощи привезли из Сергиево-Посадского в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Доставку обеспечили члены движения «Народная община».
«В состав груза вошли продукты и тёплая одежда, а также беспилотники, маскировочные сети и питбайк для бойца, несущего службу на Краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.Движение «Народная община» сформировалось год назад, но люди, вошедшие в него, занимались сбором гуманитарной помощи для нужд СВО и раньше. В сборах также принимают участие представители окружной администрации, других общественных организаций и неравнодушные жители. И каждый раз бойцы искренне благодарят людей за поддержку.