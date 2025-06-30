В Ногинске ищут подрядчика на ремонт спорткомплекса «Знамя»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» в городе Ногинск Богородского округа ждёт капитальный ремонт. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать спорткомплекс «Знамя», расположенное по адресу: Ногинск, улица Санаторная, 3. А также поставить на объект всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.Здание спорткомплекса было построено в 1966 году, его общая площадь составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. Кроме того, там расположены вспомогательные помещения спортивно-зрелищного корпуса площадью более 560 квадратных метров и хоккейная площадка.
Начальная цена лота составляет 328 миллионов 973 тысячи 514 рублей. Заявки на подряд принимаются до 11 июля.