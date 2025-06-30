В Ногинске ищут подрядчика на ремонт спорткомплекса «Знамя»

30 июня 2025, 15:23

оригинал Фото: медиасток.рф

Спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» в городе Ногинск Богородского округа ждёт капитальный ремонт. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать спорткомплекс «Знамя», расположенное по адресу: Ногинск, улица Санаторная, 3. А также поставить на объект всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.