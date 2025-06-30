Спортсменка из Лобни Макеева стала призёром Спартакиады молодёжи России
Тхэквондистка из Лобни Вероника Макеева заняла второе место в личном зачёте и первое – в командных соревнованиях финала VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Финал проходил 26-29 июня в Набережных Челнах. В нём участвовали 143 спортсмена из 40 регионов. VI летняя Спартакиада молодёжи России – комплексные всероссийские спортивные соревнования, цель которых – пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, оценка эффективности системы подготовки спортивного резерва в регионах», – отметили в администрации.В этом году соревнования Спартакиады по 51 виду спорта проводят с 30 мая по 31 августа. Среди дисциплин – лёгкая и тяжёлая атлетика, самбо, гандбол, спортивная и художественная гимнастика, тхэквондо.
Всего в финальном этапе Спартакиады примут участие 13,6 тыс. спортсменов. Медали турнира будут разыгрываться до конца лета.