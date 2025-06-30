В Раменском более 1,1 тыс. одиннадцатиклассников получили аттестаты
В Раменском муниципальном округе прошли торжественные церемонии вручения аттестатов об окончании школы. Их получили более 1,1 тыс. выпускников 11-х классов, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Раменской школе №5 аттестаты вручены 68 выпускникам. На церемонии в ДК им. Воровского присутствовали родители и учителя. Более сотни одиннадцатиклассников попрощались со школьной жизнью в Раменской гимназии. 15 из них получили медали «За особые успехи в учении» - девять золотых и шесть серебряных. Три выпускника сдали один из предметов ЕГЭ на максимальный балл», – рассказали в администрации.
Там добавили, что в гимназии №2 аттестаты вручили 62 выпускникам. Церемония прошла в ДК «Сатурн». На празднике родители школьников представили трогательное музыкальное поздравление.
По данным администрации округа, в этом году школьный путь завершили 1178 учеников 11-х классов муниципальных школ.