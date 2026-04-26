В Подмосковье на голосование по благоустройству вынесли 281 территорию
21 апреля стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Московской области. Участвовать могут жители старше 14 лет, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства региона.
Жители не только выбирают место, но и определяют, как именно его преобразить. Это может быть детская площадка, скейт-парк для подростков, зеленая зона с аллеями и местами для отдыха, обновленная центральная площадь или спортивная зона с тренажерами.
Например, в Пушкинском городском округе на рассмотрение вынесли пять объектов: сквер «Маяковского» в Ивантеевке, парк на улице Дзержинского, пешеходную зону в центре города и Задорожную улицу, второй сквер «Маяковского» в Пушкино, парк в поселке Лесные Поляны.
Всего в голосовании участвуют 281 территория из 56 городских округов Подмосковья. Каждый житель может повлиять на облик своего города и создать пространство, комфортное для прогулок, отдыха и общения с соседями. Проголосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги».
