В округе Люберцы открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену

10 февраля 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на приём 500 пациентов за смену, открылась в посёлке Октябрьский округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Поликлиника будет обслуживать не только жителей Октябрьского, но и людей из расположенных рядом населённых пунктов: деревни Островцы и посёлков Сельцо, Верхнее Мячково и Мирный.





«Новая поликлиника стала самой большой в округе Люберцы. Здесь установлено современное высокотехнологичное диагностическое оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммограф, флюорограф и пр. Кроме того, есть кабинеты для телемедицинских консультаций», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.