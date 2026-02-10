В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 100 тысяч детей

10 февраля 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 100 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и в школах и детских садах — для этого туда приезжают медицинские бригады.





«С начала 2025 года профилактические осмотры прошли почти 100 тысяч детей, причём треть из них — непосредственно в образовательных учреждениях», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.