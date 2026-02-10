В Подмосковье с начала года профосмотры прошли около 100 тысяч детей
Почти 100 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и в школах и детских садах — для этого туда приезжают медицинские бригады.
«С начала 2025 года профилактические осмотры прошли почти 100 тысяч детей, причём треть из них — непосредственно в образовательных учреждениях», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что если по итогам осмотра ребёнку требуются дополнительные обследования, его направляют для этого в поликлинику.
Результаты профосмотра детей поступают в личный кабинет родителей на областном портале госуслуг.