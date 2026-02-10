В Центре Рошаля новорождённому провели уникальную операцию

10 февраля 2026, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля провели уникальную операцию младенцу на третьи сутки жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи срочно доставила в клинику новорождённого с тяжёлым пороком развития мочеполовой системы. Экстрофия мочевого пузыря – врожденная патология, когда орган расположен не внутри живота, а вывернут наружу.



Это не просто дефект внешности, а угрожающее жизни состояние. Оно может привести к необратимым последствиям – нарушению функции почек, инфекции мочевыводящих путей, сепсису, а в будущем – к бесплодию.





«Вместе с врачами-ортопедами мы провели сложную пластическую операцию мочевого пузыря. Вначале ортопеды сблизили и зафиксировали разведённые лонные кости таза, создав анатомически правильный каркас для последующей реконструкции. Затем мы сформировали из вывернутой наружу стенки мочевого пузыря закрытый орган, поместили его в образовавшуюся полость малого таза и восстановили целостность передней брюшной стенки», – рассказал заведующий отделением урологии и андрологии ДКЦ Фёдор Напольников.