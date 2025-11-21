В округе Шатура открыли панно, созданное к 35-летию МЧС
Панно, посвящённое пожарным, открыли на улице Косякова в городе Рошаль округа Шатура. Мероприятие приурочили к 35-летию МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Арт-объект создали сотрудники Шатурского пожарно-спасательного гарнизона и специалист Молодёжного центра Александр Ежов. Панно стало знаком памяти о пожарном Викторе Агапове, который погиб в 2003 году, спасая других.
«Рисковать собой — вот к чему нужно быть готовым, выбирая эту профессию. Для всех нас Виктор Агапов навсегда остался примером. Мы хотим быть такими же, как он — бесстрашными и верными своему долгу», — сказал на церемонии открытия панно начальник Шатурского гарнизона Сергей Аржанов.Появление арт-объекта стало частью юбилейной акции «35 добрых дел», организованной в честь годовщины МЧС.