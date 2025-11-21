В Красногорске на 95% построили новую школу на 550 мест

21 ноября 2025, 14:38

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В Красногорске завершают строительство новой школы на 550 мест недалеко от улицы Аннинская. Работы стартовали в апреле 2024 года, а завершить их планируют к концу 2025-го. За стройкой на каждом этапе следили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья, сообщили в управлении.