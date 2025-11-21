В Красногорске на 95% построили новую школу на 550 мест
В Красногорске завершают строительство новой школы на 550 мест недалеко от улицы Аннинская. Работы стартовали в апреле 2024 года, а завершить их планируют к концу 2025-го. За стройкой на каждом этапе следили инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья, сообщили в управлении.
Школа — трехэтажное здание площадью более 11 000 м². Проект предусматривает современные классы, медкабинет, спортзал и просторную столовую. Здесь разделили пространства для младших школьников и подростков, чтобы создать удобные условия для учебы и адаптации детей разного возраста.
Каждый этаж продумали под задачи учащихся. На первом разместят столовую и медкабинет, на втором — творческие пространства, на третьем — кабинеты естественных наук и лаборатории.
В школе есть все необходимые условия. В здании устанавливают лифты, пандусы, широкие проходы и оборудование для маломобильных граждан.
Учебные классы оборудуют современной техникой, библиотеку — мультимедийными устройствами. Особое внимание уделяют спортивной инфраструктуре. В здании строят просторные спортзалы и раздевалки, чтобы дети любого возраста могли заниматься физкультурой в комфортных условиях.
Новая школа станет важной частью муниципальной инфраструктуры, улучшит доступность качественного образования и создаст условия для всестороннего развития детей.
