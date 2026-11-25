Шалость подростков в Подольске обесточила целый микрорайон
Подростки набросили на провода на улице Долгого в Подольске медную проволоку с грузами, из-за чего произошло короткое замыкание и света лишился весь микрорайон Залинейный. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Энергетики оперативно отреагировали на ЧП: они быстро прибыли на место происшествия, сняли наброшенный провод и устранили неполадку.
«Инцидент произошёл во вторник, 24 ноября. Уже к сегодняшнему дню, 25 ноября, подачу электроэнергии в жилые дома и прочие объекты микрорайона удалось восстановить в полном объеме. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили недопустимость и смертельную опасность таких «игр» с энергообъектами и призвали родителей провести с детьми разъяснительные беседы.