25 ноября 2026, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Подростки набросили на провода на улице Долгого в Подольске медную проволоку с грузами, из-за чего произошло короткое замыкание и света лишился весь микрорайон Залинейный. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Энергетики оперативно отреагировали на ЧП: они быстро прибыли на место происшествия, сняли наброшенный провод и устранили неполадку.





«Инцидент произошёл во вторник, 24 ноября. Уже к сегодняшнему дню, 25 ноября, подачу электроэнергии в жилые дома и прочие объекты микрорайона удалось восстановить в полном объеме. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.