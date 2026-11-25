25 ноября 2026, 14:12

оригинал Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике 27 ноября откроют новую экспозицию «Русская Матрёшка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Экспозиция наследует коллекцию прежней выставки «Музей русской матрёшки», работавшей с 2012 года, и значительно расширяет её, в том числе за счёт инновационных, мультимедийных и интерактивных технологий.



Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

Музей обладает одной из лучших коллекций матрёшек XX-XXI веков традиционных центров, расположенных в Московской, Нижегородской, Кировской областях, а также коллекций авторской матрёшки.

«Экспозиция рассказывает о рождении образа и почти 130-летней истории куклы-матрёшки, раскрывает её значимость как феномена русской традиционной культуры. Деревянная токарная кукла решена в образе счастливой крестьянки – матери семейства. Матрёшка является завершённой формой выражения традиционных представлений народа о целостном, жизнеутверждающем восприятии мира, гармонии семейной жизни, что сделало её со временем не только игрушкой, но и памятным знаком, символом России», – рассказали в министерстве.

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

«Экспозиция дополнена современными компьютерными и аудиовизуальными технологиями. На интерактивной тач-панели представлены история матрёшки по разделам, словарь мастеров, развивающие пазлы и игры для детей. Видеофильм расскажет о процессе изготовления посадской матрёшки, а на карте России можно будет найти основные центры по её изготовлению», – отметили в ведомстве.