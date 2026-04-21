В Химках поставили на кадастровый учёт новостройку на 324 квартиры
Дом на 324 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «Фрунзенский» в Химках, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь собственники смогут зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлиникам, записать детей в школы и детсады.
Общая площадь восьмиэтажного дома составляет свыше 12 600 квадратных метров. Квартиры там представлены различных планировок — от классических до евро-вариантов. На подземном этаже размещается паркинг на 136 машин, а в подъезде есть комната для консьержа.«Адрес новостройки: городской округ Химки, микрорайон Сходня, улица Фрунзе, дом №30. Кадастровый номер: 50:10:0060211:1188», — говорится в сообщении.