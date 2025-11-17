В парке Краснозаводска проведут детские игровые программы и «Зарницу»

17 ноября 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Парк Победы в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа приглашает школьников на развлекательные мероприятия во время осенних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





17 ноября в полдень в парке началась игровая программа «Ура! Каникулы!», в рамках которой дети могут активно провести время на свежем воздухе и пообщаться со сверстниками. Такие же игры проведут в среду, 19 ноября.





«А в пятницу, 21 ноября, в парке состоится военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная Дню войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)», — говорится в сообщении.