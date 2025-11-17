Переселенцы из аварийного жилья получили более 40 квартир в ЖК «Новоград Павлино»

17 ноября 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба группы «Самолёт»

Сертификаты на квартиры в жилом комплексе «Новоград Павлино» от группы «Самолёт» в Балашихе получили 43 семьи переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.





Документы будущим переселенцам вручил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.





«Всего с начала текущего года очередники московского региона выбрали 233 квартиры в 12 проектах застройщика», — отмечается в сообщении.