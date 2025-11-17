Переселенцы из аварийного жилья получили более 40 квартир в ЖК «Новоград Павлино»
Сертификаты на квартиры в жилом комплексе «Новоград Павлино» от группы «Самолёт» в Балашихе получили 43 семьи переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.
Документы будущим переселенцам вручил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
«Всего с начала текущего года очередники московского региона выбрали 233 квартиры в 12 проектах застройщика», — отмечается в сообщении.В округе Балашиха в программу расселения аварийного жилья включили 47 домов, признанных непригодными для проживания. Первые сертификаты на покупку новых квартир собственникам вручили в июне текущего года.
Жилищные сертификаты предоставляют владельцам аварийного жилья из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальная сумма рассчитывается на 33 квадратных метра, даже если реальное жильё меньше. Сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Подмосковья.