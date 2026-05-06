В парке Павловского Посада подготовили программу ко Дню Победы
Насыщенная праздничная программа ждёт посетителей парка культуры и отдыха в Павловском Посаде в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятия начнутся в час дня с декламации тематических стихов. Кроме того, с 13:00 до 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах «Весна Победы», а на центральной сцене с 13:30 до 15:00 будут проходить выступления детских творческих коллективов.
«Программу продолжит акция «Память Победе», викторина и раздача георгиевских ленточек. В 15:50 начнётся спектакль «Юность, опаленная войной», созданный студией «Большая сцена», а в 16:45 стартует общеобластная акция «Вальс Победы», — говорится в сообщении.Для гостей также организуют фотозону «Наследие», ярмарку и угощение баранками с горячим чаем.
Праздник завершится концертом «Горжусь и помню».