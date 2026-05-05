Стартовала регистрация на Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Раменском

05 мая 2026, 21:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Раменском 23 мая состоится юбилейный X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Регистрация участников уже открыта, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Зарегистрироваться можно по ссылке.



Любители бега преодолеют дистанции один, пять и 10 километров или пробегут классический полумарафон 21,1 км. Синхронный старт по всей стране состоится вне зависимости от часовых поясов. Забег объединит более 200 000 жителей 124 городов России, а также более 45 000 участников из 30 стран в рамках проекта One Run.

«Это первый большой юбилей «ЗаБега.РФ». 10 лет назад, когда мы проводили «ЗаБег» впервые, объединив всего 10 городов, команде это казалось крайне смелым шагом. Сегодня мы с гордостью осознаём, что наш проект перерос в глобальную идею, охватившую не только всю страну, но и более 30 зарубежных государств», – рассказала руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.