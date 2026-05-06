В Орехово-Зуеве открыли парту Героя в честь 102-летнего ветерана-снайпера
Парту Героя, посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Александре Алёшиной, открыли в Орехово-Зуевском лицее в преддверии Дня Победы. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Единой России» по сохранению исторической памяти, сообщает пресс-служба партии.
Александра Алёшина, которой недавно исполнилось 102 года, прошла курсы снайперов, оказалась лучшей в своём выпуске и осталась готовить других, хотя неоднократно просилась на фронт. Она подготовила более 20 бойцов.
Ветеран высоко оценила идею создания в школах парт-мемориалов.
«Очень хорошо, что ведётся такая работа. Это воспитание: дети будут сидеть за этими партами, видеть имена солдат и понимать, кто защищал нашу страну», — сказала Александра Семёновна.Ещё одну парту Героя в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Балашихе. Она посвящена Дмитрию Хондаку, который участвовал в Смоленской битве, контрнаступлении под Москвой, боях под Ржевом и в других сражениях. Кроме того, парту Героя открыли в школе №20 в Лыткарине. Там она помогла увековечить память о ветеране Великой Отечественной войны Анне Чичкановой.
«Проект «Парта Героя» для нас — это живая нить памяти, которая связывает поколения. Мы гордимся, что наши ребята становятся хранителями этой памяти и берут пример с героев, чья жизнь — настоящий урок мужества», — сказала руководительница подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.Всего «Единая Россия» за несколько лет открыла в школах и колледжах Московской области 789 парт Героев.