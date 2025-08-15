В парке Павловского Посада провели музыкально-поэтический вечер
Музыкально-поэтический вечер состоялся в Городском парке Павловского Посада 14 августа. Его организовали местные молодогвардейцы при содействии активистов молодёжного парламента Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках мероприятия члены окружного молодёжного парламента вручили администрации парка сборник стихов блокадницы Земфиры Петровны Матяшевой.
«Вечер продолжился чтением любимых стихотворений участников вечера. Некоторые исполнили собственные стихи. Кроме того, собравшиеся вместе пели песни под гитару», — говорится в сообщении.Организаторы вечера благодарят всех выступавших и гостей за участие, а также администрацию парка за создание комфортной атмосферы.
Ещё один музыкально-поэтический вечер планируется провести в городском парке Павловского Посада в конце августа.