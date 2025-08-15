Подмосковная озимая пшеница 2025 года соответствует стандартам

Первые образцы озимой пшеницы нового урожая, выращенные в Подмосковье, успешно прошли проверку в Центре оценки качества АПК. Пробы из Ступинского округа отнесены к 4-му классу, что позволяет использовать зерно для производства хлебопекарной муки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лабораторные анализы показали высокое качество: содержание белка — 11,3–12,8%, число падения — 197–228 секунд, вредители и примеси отсутствуют. Эти данные подтверждают пригодность зерна для мукомольной и хлебопекарной промышленности.
Всего в этом сезоне проверят 498 проб из 25 районов Подмосковья. Ожидается, что валовой сбор пшеницы достигнет 360 тыс. тонн. В региональном Минсельхозе отметили, что контроль качества зерна остается важным направлением работы аграриев.