Подмосковная озимая пшеница 2025 года соответствует стандартам

15 августа 2025, 09:14

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Первые образцы озимой пшеницы нового урожая, выращенные в Подмосковье, успешно прошли проверку в Центре оценки качества АПК. Пробы из Ступинского округа отнесены к 4-му классу, что позволяет использовать зерно для производства хлебопекарной муки, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.