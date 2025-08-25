Проект благоустройства Егорьевска победил на всероссийском конкурсе
Победу на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений одержал проект благоустройства набережной реки Гуслица в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
Согласно проекту, площадь благоустраиваемой территории составляет два с половиной гектара.
«Благоустройство охватывает участок вдоль Гуслицы и прилегающую улицу Парижской Коммуны, которая связывает реку с главной площадью города», — отмечается в сообщении.В результате реализации проекта в Егорьевске будет создано комфортное и безопасное общественное пространство с рекреационными зонами и масштабным озеленением и сохранением элементов культурного наследия и экосистемы реки Гуслица.
На новую благоустроенную территорию планируется перенести проведения фестиваля уличной культуры «Открытый микрофон» и семейного фестиваля «Добродень».