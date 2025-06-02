В Павловском Посаде 1 июня устроили праздник для ребят разных возрастов
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, провели в Павловском Посаде в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
«Для детей создали несколько зон развлечений, где найти себе занятия по душе могли ребята разных возрастов. Все желающие могли принять участие в спортивных играх и эстафетах, а также различных творческих мастер-классах», — говорится в сообщении.Одной из главных событий дня стала ярмарка профессий для школьников. Ребята много узнали о работе врача, спасателя, кулинара, строителя и др.
Кроме того, для детей выступили представители местные творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Юным гостям праздника также раздали сувениры, воздушные шары и мороженое.