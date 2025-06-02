В Москве росгвардейцы пресекли дебош в ТЦ
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
На юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали гражданина, который устроил драку в общественном месте, сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Во время патрулирования территории на улице Каховка, росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта.
Приехав на место, правоохранители увидели 52-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок и инициировал драку с охраной торгового центра.
Дебошира задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее росгвардейцы задержали пациента, пытавшегося пронести в больницу наркотики на востоке Москвы. Им оказался 31-летний уроженец Курской области. Эксперты выяснили, что у злоумышленника был с собой метилэфедрон. Мужчину передали полицейским.
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