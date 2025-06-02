Тракторист сбил под Дмитровом подростка и сбросил тело в реку

02 июня 2025, 12:17

оригинал Фото: iStock / JJ Gouin

Полицейские задержали тракториста, который насмерть сбил 13-летнего подростка в Дмитровском муниципальном округа. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Оперативники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

«Предварительно установлено, что управлявший трактором мужчина наехал на 13-летнего подростка, тот попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался. Тракторист увез тело ребёнка с места происшествия и бросил в реку. Его обнаружили через шесть дней», – сообщила Волк.