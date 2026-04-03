В Павловском Посаде депутаты от «Единой России» встретились с активом партии

03 апреля 2026, 11:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Геннадий Панин, депутат Мособлдумы Линара Самединова и глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов встретились с доверенными лицами партии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В состав окружного партактива входят представители общественных организаций, руководители предприятий и работники социальной сферы — люди, через которых «Единая Россия» получает обратную связь от населения. В ходе встречи собравшиеся обсудили планы по дальнейшей работе партии.





«Мы делаем ставку не на агитацию, а на работу. Лозунги заканчиваются в день выборов, а работа с людьми не останавливается никогда», — заявил Геннадий Панин.