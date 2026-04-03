В Подмосковье за год модернизируют около 500 объектов тепло- и водоснабжения
Более 400 объектов теплоснабжения и около ста — водоснабжения и водоотведения планируют модернизировать в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются важной часть Народной программы партии «Единая Россия», составленной по наказам избирателей.
«За последние два года в Подмосковье провели огромную работу: построили и реконструировали 527 километров тепловых сетей, 120 котельных, около 50 водозаборных узлов и 11 очистных сооружений», — сказал Игорь Брынцалов.В программу модернизации входит также цифровая трансформация ресурсоснабжающих организаций, включающая установку «умных датчиков», обеспечивающих круглосуточный мониторинг работы объектов, и перестройку работы диспетчерских. Благодаря этому вся система начинает работать чётче и эффективнее.