В Подмосковье за год модернизируют около 500 объектов тепло- и водоснабжения

03 апреля 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Более 400 объектов теплоснабжения и около ста — водоснабжения и водоотведения планируют модернизировать в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются важной часть Народной программы партии «Единая Россия», составленной по наказам избирателей.





«За последние два года в Подмосковье провели огромную работу: построили и реконструировали 527 километров тепловых сетей, 120 котельных, около 50 водозаборных узлов и 11 очистных сооружений», — сказал Игорь Брынцалов.