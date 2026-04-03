Приём жителей Павловского Посада провёл депутат Госдумы Геннадий Панин
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Геннадий Панин совместно с главой Павловского Посада Денисом Семёновым провёл личный приём жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На встрече поднимался ряд актуальных тем, а особое внимание представители власти уделили поддержке участников специальной военной операции.
«В частности, с ветераном СВО Максимом Фоминым, получившим ранение в ходе боевых действий, обсудили его дальнейшую социальную адаптацию и планы по профессиональному развитию», — говорится в сообщении.Максим рассказал, что учится заочно на платном отделении РГСУ и попросил перевести его по квоте на бюджет. Геннадий Панин заверил его, что свяжется с ректором вуза для решения этого вопроса.