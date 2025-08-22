В Павловском Посаде начали благоустраивать привокзальный сквер

22 августа 2025, 13:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Благоустройство привокзального сквера началось в Павловском Посаде, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время подрядчик уже приступил к асфальтированию проездов и зоны парковки, а также укладке тротуарной плитки. Выполнена и часть работ по озеленению.





«В программу благоустройства сквера входит установка детской и спортивной площадки, перголы с качелями, новых павильонов и лавочек, создание зон для тихого отдыха, сети пешеходных дорожек и парковки площадью более 90 квадратных метров, озеленение и установка уличного освещения и видеонаблюдения», — говорится в сообщении.