В Подмосковье ИИ зафиксировал около 300 случаев парковки на газонах

22 августа 2025, 12:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Почти 300 случаев парковки в зоне зелёных насаждений выявил искусственный интеллект в Московской области с момента запуска этой программы четыре месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства госуправления, ИТ и связи.





Контроль за дворами, включая места парковки автомобилей, ведётся через 256 камер видеонаблюдения, подключённых к системе «Безопасный регион».





«За четыре месяца искусственный интеллект зафиксировал 291 нарушение, связанное с парковкой на газонах», — уточняется в сообщении.