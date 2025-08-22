В Подмосковье ИИ зафиксировал около 300 случаев парковки на газонах
Почти 300 случаев парковки в зоне зелёных насаждений выявил искусственный интеллект в Московской области с момента запуска этой программы четыре месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства госуправления, ИТ и связи.
Контроль за дворами, включая места парковки автомобилей, ведётся через 256 камер видеонаблюдения, подключённых к системе «Безопасный регион».
«За четыре месяца искусственный интеллект зафиксировал 291 нарушение, связанное с парковкой на газонах», — уточняется в сообщении.Нейросеть распознаёт парковку в запрещённом месте, фиксирует номера автомобилей-нарушителей и автоматически отправляет эти данные на проверку. Если в ходе проверки нарушение подтверждается, автовладельцу выписывают штраф.