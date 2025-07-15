В Павловском Посаде обсудили качество водоснабжения и уборку территорий
Оперативное совещание провёл глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, на повестку были вынесены запросы от жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Власти округа обсудили качество воды, уборку территорий, состояние дорог и работу общественного транспорта.
«Жалобы на качество водопроводной воды продолжают поступать. Эта проблема прорабатывается совместно с Мособлводоканалом. Я поручил включать промывку водопроводных сетей в процесс сразу после технических инцидентов, чтобы вода подавалась в дома с должным качеством», — сказал Денис Семёнов.Он добавил, что проверит работу по замене водопроводных сетей, которая ведётся в округе в рамках государственной программы.
На совещании также обсудили работу коммунальщиков по содержанию дворовых и общественных территорий. Глава округа дал получение усилить полив зелёных зон и дорог: эта мера уменьшит пыление и предотвратит деформацию асфальта от перегрева.
Кроме того, Денис Семёнов заявил, что работа Мосавтодора по содержанию региональных дорог в части уборки мусора и покоса травы на обочинах вызывает много нареканий. Этот вопрос будет прорабатываться.
Глава округа также поручил подготовить обращение в областной Минтранс по обновлению автобусного парка, чтобы рейсы не отменяли из-за поломок и ремонта машин.