В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
На семинаре в Павловском Посаде обсудили меры поддержки бизнеса в Московской области. На встречу собрались сотрудники администрации городского округа, предприниматели и приглашённые гости.
«Содействие в развитии предпринимательской инициативы в Подмосковье – одно из главных направлений работы региональных властей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей и для уже работающих бизнесов. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса», – сказал первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов.С докладами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Темы касались субсидий для промышленных предприятий; услуг Центра поддержки предпринимательства Московской области; инжиниринговых услуг; порядка предоставления Московским областным гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым; льготных кредитов Фонда микрофинансирования региона.
Ефанов пожелал представителям бизнес-сообщества процветания, интересных проектов, надёжных партнёров, неутомимой энергии и побед.
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Лора Луганская