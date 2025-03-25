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В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На семинаре в Павловском Посаде обсудили меры поддержки бизнеса в Московской области. На встречу собрались сотрудники администрации городского округа, предприниматели и приглашённые гости.
«Содействие в развитии предпринимательской инициативы в Подмосковье – одно из главных направлений работы региональных властей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей и для уже работающих бизнесов. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса», – сказал первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов.
С докладами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Темы касались субсидий для промышленных предприятий; услуг Центра поддержки предпринимательства Московской области; инжиниринговых услуг; порядка предоставления Московским областным гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым; льготных кредитов Фонда микрофинансирования региона.

Ефанов пожелал представителям бизнес-сообщества процветания, интересных проектов, надёжных партнёров, неутомимой энергии и побед.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
В Московской области с начала года отремонтировали около 200 детских горок
25 марта 2025, 17:37

Фото: istockphoto / Prapat Aowsakorn

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторить состояние дворовых территорий и малых архитектурных форм на детских площадках Подмосковья.
С начала года службы, ответственные за содержание дворов провели ремонт 165 игровых горок, из которых:

  • в Красногорске — 28;
  • в Коломне — 14;
  • в Одинцовском районе — 13.
Кроме того, более 700 дефектов по покраске элементов детских площадок и общественных пространств были устранены.

Больше всего работ было выполнено в городских округах:

  • Пушкинский — 96;
  • Ступино — 94;
  • Красногорск — 61.
Сообщить о неисправностях на детских площадках или во дворах можно в территориальные отделы Министерства по ссылке.

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#подмосковье
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#детская площадка
#двор
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Подмосковные спортсмены победили на соревнованиях по синхронному плаванию
Спортсмены из Подмосковья победили на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию
25 марта 2025, 17:34

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры», что позволило им занять первое место в общекомандном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Кроме того, в рамках соревнований прошел этап Гран-при, являющийся отбором на VI летнюю Спартакиаду молодежи России 2025 года. Подмосковные юниоры завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали.

В составе команды Московской области выступали синхронистки и синхронисты из регионального Училища олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.

В турнире приняли участие более 170 спортсменов из 16 регионов России. «Жемчужина Югры» и этап Гран-при среди мужчин, женщин, юниоров 15-20 лет и юниорок 15-19 лет проходили с 20 по 22 марта.

Соревнования были организованы в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#победа
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В Центре Рошаля предотвратили кровоизлияние в мозг 17-летей пациентки
25 марта 2025, 17:32

Фото: https://t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь 17-летней девушки с кровоизлиянием в мозг. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в клинику с жалобами на мучительные головные боли. Врачи выполнили компьютерную томографию и поставили угрожающий жизни диагноз – артериовенозная мальформация головного мозга в состоянии разрыва.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

АВМ головного мозга возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую, без нормального капиллярного кровотока между ними. Это крайне опасно, так как может вызвать кровоизлияние в структуры мозга. Поэтому было решено провести пациентке экстренную внутрисосудистой операции.
«Через небольшой прокол в бедренной артерии мы ввели катетер, который подвели к сосудам головного мозга девушки. С помощью ангиографии для построения 3D-модели сосудов мы точно определили место расположения мальформации – связи между венами и артериями. Затем через микрокатетер ввели в патологические сосуды специальный клей, исключив их из кровотока», – описал операцию заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.
Операция прошла успешно. Сейчас юная пациентка восстанавливается в отделении нейрохирургии и готовится к выписке.

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В Раменском арестовали курьера мошенников, заставивших женщину продать квартиру
25 марта 2025, 17:29

Фото: iStock / BCFC

В Раменском задержали курьера мошенников, которые вынудили женщину продать квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Аферисты звонили местной жительнице с января по февраль этого года, представляясь сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Они сумели убедить свою жертву продать квартиру в городе Раменское. 14 февраля она сняла со счёта 5,6 млн рублей, вырученные за жильё, и передала 20-летнему обвиняемому. Тот выступил в роли курьера», – рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. С учетом позиции представителя Раменской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Его сообщников сейчас ищут.

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Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года
25 марта 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые два месяца года экспорт мороженого, произведенного в Подмосковье, вырос на 18,6 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период региональные предприятия отправили за границу более 599 тонн данной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье – лидер в России по объемам производства мороженого, удерживая 1 место пятый год подряд. У нас на территории работают 8 крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Основными импортерами подмосковного мороженого стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема поставок, Казахстан — более 16%, Азербайджан — 5,4%. Кроме того, около 2% продукции экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению.

По данным Минсельхоза Подмосковья, в прошлом году объем производства мороженого превысил 108 тысяч тонн, а в этом году запланирован рост выпуска на 4%. На региональные предприятия приходится более 18% мороженого, представленного на российском рынке.

Среди ведущих компаний отрасли — ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фронери Рус», ООО «Богородский хладокомбинат», ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», ООО «Эрман» и ООО «Ростагрокомплекс».

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