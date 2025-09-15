В Павловском Посаде отремонтировали более 13 километров автодорог
Двадцать один участок автомобильных дорог общей протяжённостью более 13 километров отремонтировали в Павлово-Посадском городском округе в текущем году. Работы провели в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
Дорожное покрытие отремонтировали, в частности, на улицах Полетаева, Ленина, Васютинской, Свердлова, Озёрной и других.
«В приоритете капитальный ремонт проезжей части на центральных улицах и модернизация транспортной инфраструктуры рядом с социальными объектами, жилыми кварталами и сельскими населёнными пунктами», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семёнов.За два года по Народной программе в округе обновили почти 30 км дорог. В будущем году работы будут продолжены: в планах ремонт около 20 км дорожно-уличной сети.