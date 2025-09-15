В Павловском Посаде отремонтировали более 13 километров автодорог

15 сентября 2025, 14:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Двадцать один участок автомобильных дорог общей протяжённостью более 13 километров отремонтировали в Павлово-Посадском городском округе в текущем году. Работы провели в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.





Дорожное покрытие отремонтировали, в частности, на улицах Полетаева, Ленина, Васютинской, Свердлова, Озёрной и других.





«В приоритете капитальный ремонт проезжей части на центральных улицах и модернизация транспортной инфраструктуры рядом с социальными объектами, жилыми кварталами и сельскими населёнными пунктами», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семёнов.