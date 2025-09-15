В Подмосковье подали более 20 тыс. онлайн-заявок на субсидии на оплату ЖКУ

15 сентября 2025, 14:23

оригинал Фото: istockphoto.com/Yevgeniy Sambulov

Свыше 20 тысяч заявлений на оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг подали с начала текущего года через портал госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Субсидию могут оформить граждане, зарегистрированные в Московской области. При этом расходы на ЖКУ должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.





«Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» размещена на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жильё», подразделе «Коммунальные услуги». Для оформления заявки нужно авторизоваться на портале и заполнить онлайн-форму заявления», — говорится в сообщении.