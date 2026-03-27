В Павловском Посаде почтили память легендарного космонавта Валерия Быковского
В Павловском Посаде прошёл митинг памяти дважды Героя Советского Союза, пятого лётчика-космонавта СССР Валерия Фёдоровича Быковского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие собрало представителей ветеранских организаций, военных, молодёжь и близких космонавта. Почтить память Быковского пришли члены его семьи – Сергей Валерьевич и Наталья Валерьевна Быковские.
«На памятном мероприятии присутствовали юнармейцы школы №10 имени Быковского, школ «Ирбис» и «Катюша», а также воспитанники местной станции юных техников. Кульминацией встречи стал торжественный запуск ракеты «Ястреб» – символический жест в честь Валерия Фёдоровича, яркий момент, объединивший прошлое и будущее отечественной космонавтики», – сказали в администрации.
Как подчеркнули участники митинга, вклад Быковского в освоение космоса вдохновляет новые поколения. Его жизнь напоминает, что звёзды ближе, чем кажется, а смелость не знает границ.