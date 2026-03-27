Глава Павловского Посада встретился с коллективом одного из предприятий округа
Встречу с коллективом Международной алюминиевой компании (МАК), расположенной в Павловском Посаде, провёл глава округа Денис Семёнов Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе встречи Семёнов поблагодарил людей за их труд, укрепляющий экономику не только округа и региона, но и всей страны, а также представил отчёт о результатах работы окружных властей за пять лет.
«В отчёт вошла информация о ремонте дорог и благоустройстве общественных территорий, строительстве школ и детских садов, модернизации медицинских учреждений и спортивных объектов, а также о помощи участникам специальной военной операции и их близким», — говорится в сообщении.В завершение встречи глава округа ответил на вопросы сотрудников МАК.