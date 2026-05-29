В Павловском Посаде подвели спортивные итоги минувшего года

29 мая 2026, 11:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Спортивные итоги 2025 года подвели в Павлово-Посадском округе, мероприятие состоялось 28 мая в ДК «Павлово-Покровский». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Спортсмены округа выступали на региональных, российских и международных соревнованиях, завоёвывали медали и получали разряды. Героев праздника поздравил временно исполняющий полномочия окружного главы Сергей Балашов.





«Низкий поклон тренерам. Вы вкладываете душу, знания и время. Без вашего ежедневного труда не было бы этих счастливых лиц и блеска медалей. Спасибо спортсменам, родителям, руководителям клубов и школ за преданность делу. Заверяю: мы продолжим строить новые объекты и создавать условия, чтобы спорт в нашем округе был доступнее и сильнее», — сказал Балашов.